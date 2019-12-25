"ЕвроХим" принесет экономике Ленобласти 125 млрд рублей

В год не предприятии смогут производить 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида. Выпуск первой продукции планируется уже в 2023 году.

В Кингисеппе стартовала активная стадия строительства предприятия по производству аммиака и карбамида. Предприятие компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" принесет экономике Ленобласти 125 млрд рублей инвестиций и более 400 высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мы работаем с компанией как одна слаженная команда, у нас хороший кредит доверия друг к другу. На примере этой работы мы выстраиваем отношения и с другими крупными инвесторами в регионе. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Глава региона и руководство компании поставили подписи на электронных планшетах и закрепили символическую табличку к блоку, который потом будет установлен на производстве.

В год не предприятии смогут производить 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида. Выпуск первой продукции планируется уже в 2023 году.

Уже более 400 бизнесменов Ленобласти получили ковид-паспорта.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти