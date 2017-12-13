Эксперт: в новых правилах техосмотра нет ничего инновационного

Игорь Моржаретто заявил, что изменения в требованиях к техосмотру обусловлены Таможенным союзом.

Сегодня, 22 февраля, вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Изменения коснулись как требований к водителям, так и к транспортным средствам. К примеру, обязательным условием стала аптечка. Кроме того, новый закон запретил тонированный тюнинг. А при использовании шипованной резины, ее необходимо теперь устанавливать на все колеса.

По мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто все это обусловлено членством России в Таможенном союзе. В разговоре с ФБА "Экономика сегодня" специалист отметил, что в новых правилах нет ничего инновационного. Они просто приведут к единому знаменателю техосмотр, колесный регламент и правила дорожного движения Таможенного союза.

Можаретто замечает, что хоть количество позиций, по которым теперь будет проводиться осмотр, увеличилось, это не привнесло никаких новаций.

Еще один автомобильный эксперт Владимир Виноградов поддержал коллегу и сообщил, что все пункты носят исключительно технический характер. На жизни автолюбителей они вряд ли отразятся. Виноградов также уверен, что многие моменты, типа стеклоочистителей, как не контролировались, так и не будут.

Впрочем, специалисты считают, что в перспективе общая база с Таможенным союзом необходима для развития единого политико-экономического пространства.

Профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александр Михайленко считает, что интеграция в рамках союза идет в соответствии с принятыми решениями. Уже через 7 лет должен сформироваться единый рынок. Конечно, данный процесс довольно длительный, однако он имеет место быть и продолжает постепенно развиваться.

Ранее piter.tv передавал, что эксперт рассказал о двух сторонах медали безотзывного вклада.