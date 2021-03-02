"Эвертон" выиграл второй матч подряд в АПЛ

Игра против "Саутгемптон" завершилась со счетом 1:0

"Эвертон" выиграл второй матч подряд в Английской премьер-лиге. В матче 26-го тура АПЛ команда обошла на поле "Саутгемптон". Игра состоялась вечером 1 марта. Она завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев. Единственным забитым голом в ворота соперника отличился спортсмен Ришарлисон.

На данный момент "Эвертон" набрал 43 очка в текущем АПЛ. Этот результат позволил клубу подняться на седьмое место в рейтинге чемпионата. В активе команды "Саутгемптона" - 30 очков. Она находится на 14-й позиции списка.

Напомним, что в следующий раз "Эвертон" будет играть против "Вест Бромвича" на выездном матче. Игра запланирована на 4 марта. "Саутгемптон" выйдет против "Шеффилд Юнайтед" 6 марта.

"Челси" выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ.

Видео: YT / Everton Football Club