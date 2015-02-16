"Единая Россия" организовала сдачу редких групп крови для пациентов онкоцентра в Песочном

Напомним, 14 июня отмечается Всемирный день донора.

В понедельник, 14 июня, отмечается Всемирный день донора. В связи с этим депутат Законодательного Собрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Галина Назарова организовала сдачу редких групп крови для пациентов онкоцентра в Песочном. Об этом сообщили в пресс-службе партии в городе.

Известно, что руководство онкоцентра попросило депутата оказать содействие в привлечении добровольцев с редкой группой крови в качестве доноров для тяжелобольных пациентов центра. Депутат пошла навстречу, и в понедельник, 14 июня, в центре состоялся прием доноров-волонтеров, желающих сдать кровь для пациентов. Кроме того, в акции приняли участие и сами депутаты от "Единой России" – Галина Назарова и Юрий Бочков.

Я надеюсь, что и другие жители нашего города подключаться к нашей дружной команде, которая с первого дня трудится в волонтерском центре "Единой России". Галина Назарова, депутат Законодательного Собрания Петербурга от фракции "Единая Россия".

Онкоцентр в Песочном является государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)". На стационарных отделениях ежемесячно получают специализированную медицинскую помощь более 1500 пациентов.

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Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге