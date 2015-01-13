Макаров готовится к чистой победе "Единой России" на выборах

По мнению Макарова, у партии есть все основания для лидерства.

Накануне, 10 июня, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров подвел итоги прошлого года в ходе XXXV конференции партии "Единая Россия".

Макаров отметил, что "войне побеждает не тот, кто кого перестреляет, а тот, кто передумает". Также чиновник обратился к своим однопартийцам и попросил тех, кто проиграл праймериз, не держать камень за пазухой. Помимо этого он напомнил, что партия не пользуется заказными статьями и не нуждается в помощи административного ресурса для победы.

Политик завершил свою речь фразой "Вместе мы – Петербург", которую предложил считать лозунгом кампании.

Напомним, что Вячеслав Макаров победил на праймериз в Госдуму.

Ранее мы писали, что Макаров пообещал честный разговор на конференции партии "Единая Россия".

Фото: assembly.spb.ru