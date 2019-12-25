Макаров пообещал честный разговор на конференции партии "Единя Россия"

Конференцию проведут в три этапа.

В среду, 9 июня, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил на брифинге в Мариинском дворце, что будет вести честный разговор с однопартийцами на ближайшей конференции "Единой России".

Макаров отметил, что мероприятие проведут в три этапа. Завтра будут выбраны делегаты на съезд, который пройдет 19 июня. Спикер ЗакСа выступит с докладом перед коллегами, кандидатам в Госдуму, кандидатами в ЗакС.

Будет с моей стороны абсолютно честный разговор со своими единомышленниками, партийцами, руководителями партийных организаций. отметил Макаров

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Фото: assembly.spb.ru