"Джокер" вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых

С рейтингом R планируют снять несколько фильмов.

После грандиозного успеха "Джокера" Тодда Филлипса студия Warner Bros. намерена снять серию кинокомиксов с возрастным ограничением R (дети до 17 лет не допускаются в зал без взрослых). Об этом пишет Variety.

Новые кинокомиксы также будут относиться к вселенной DC. Рейтинг R могут получить фильмы "Хищные птицы", вторая часть "Отряда самоубийц", "Чудо женщина: 1984", "Аквамен 2" и Бэтмен" Мэтта Ривза. Эксперты считают, что это решение может дать Warner Bros. преимущество перед конкурентами из Disney, которые по-прежнему ориентируются на фильмы для подростков.

Отмечается, что студия Warner Bros. делает ставку на другие проекты, так как до сих неизвестно, выйдет ли сиквел "Джокера".

Напомним, при бюджете в 55 млн долларов "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. Таким образом, фильм окупился в 18 раз и стал самым кассовым в категории R.

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Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures, HD Трейлеры, Movieclips