"Джентльмены" стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

С момента выхода в прокат криминальная комедия собрала более 1,2 млн рублей.

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кинопрокатчика "Вольга".

С момента выхода в прокат криминальной комедии удалось собрать в РФ 1 219 436 988 рублей. Эта сумма позволила обойти по кассовым сборам киноадаптацию популярного мультфильма "Аладдин" того же Гая Ричи, а также детективы "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней".

Напомним, "Джентльмены" вышли в российский прокат 13 февраля. Талантливый выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения за счет поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают более обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается еще более крупный обман, который не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

В криминальной комедии сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.

Ранее был назван обязательный к просмотру во время карантина фильм.

Видео: YouTube / В Рейтинге