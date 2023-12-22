Премьера состоится в марте 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер сериала "Джентльмены". Проект является спин-оффом оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году.

Сюжет расскажет историю человека по имени Эдди Холстед, который получил наследство, связанное с наркоимперией Микки Пирсона. Герой решает вырвать семью из лап гангстеров и постепенно погружается в преступный мир.

В главных ролях сыграли Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Винни Джонс и другие. Премьера состоится в марте 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Paramount Plus представил трейлер второго сезона сериала "Halo".

Видео: YouTube / SPORTSNET