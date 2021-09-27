"Дюна" Дени Вильнёва вторые выходные подряд лидирует в российском прокате

Общие сборы фильма в России превысили 1,1 млрд рублей.

Фантастический фильм Дени Вильнёва "Дюна" вторую неделю подряд становится лидером российского проката. За минувшие выходные картина собрала 384,3 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера фильма состоялась 16 сентября. За это время он собрал в прокате более 1,1 млрд рублей.

На втором месте оказался фильм "Клаустрофобы 2: Лига выживших". За выходные картина режиссера Адама Робитела заработала 64,3 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул американский мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче. За минувший уикенд картина собрала кассу 45,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что производство сиквела "Дюны" должно стартовать в 2022 году.

Видео: YouTube / WBRussia