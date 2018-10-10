"Дюну" Дени Вильнева признали лучшим фильмом на премии Sunset Circle Award

В номинации "Лучший актер" победил Эндрю Гарфилд.

Названы победители премии Sunset Circle Award. В этом году лучшим фильмом признали "Дюну" Дени Вильнева. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Дюна" обогнала такие проекты, как "Не смотрите наверх", "Белфаст", "Король Ричард", "Французский вестник" и др. Фильм Дени Вильнева отметили за лучший актерский состав, он сам выиграл в номинации "Лучший режиссер".

"Лучшим актером" признали Эндрю Гарфилда, снявшегося в картине "Тик-так, бум!". Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме "Спенсер", победила в номинации "Лучшая актриса". Джейми Дорнан и Катрина Балф получили призы как лучшие актеры второго плана.

Ранее состоялась премьера военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым.

Видео: YouTube / WBRussia