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"Дюну" Дени Вильнева признали лучшим фильмом на премии Sunset Circle Award

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В номинации "Лучший актер" победил Эндрю Гарфилд.

Названы победители премии Sunset Circle Award. В этом году лучшим фильмом признали "Дюну" Дени Вильнева. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Дюна" обогнала такие проекты, как "Не смотрите наверх", "Белфаст", "Король Ричард", "Французский вестник" и др. Фильм Дени Вильнева отметили за лучший актерский состав, он сам выиграл в номинации "Лучший режиссер".

"Лучшим актером" признали Эндрю Гарфилда, снявшегося в картине "Тик-так, бум!". Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме "Спенсер", победила в номинации "Лучшая актриса". Джейми Дорнан и Катрина Балф получили призы как лучшие актеры второго плана.

Ранее состоялась премьера военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым.

Видео:  YouTube / WBRussia

Теги: дени вильнев, дюна, премия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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