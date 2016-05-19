"Диво Остров" в Петербурге закрыли до вечера из-за корпоратива Nissan

Горожане оказались удивлены закрытием парка аттракционов, но на сайте "Диво Острова" предупреждение публиковали три раза.

Парк аттракционов "Диво Остров" закрыт почти на весь. Это связано с корпоративом завода Nissan.

Попасть в парк на Крестовском острове не получится на протяжении пости всей субботы, 2 августа. Отмечается, что предупреждение о закрытии трижды публиковалось на сайте "Диво Острова". В сообществе парка в "ВКонтакте" об этом сообщали еще 13 августа.

Тем не менее горожане, которым и в голову не пришла мысль проверить режим работы, оказались удивлены. Никто не ожидал, что парк аттракционов будет закрыт. Попасть в него можно будет лишь с 21:00.

Сейчас в "Диво Острове" находятся сотрудники завода Nissan. Эту информацию подтвердила администрация парка, сообщает "Фонтанка".

Фото: vk.com/divoostrov