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"Динамо" приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера
Сегодня, 14:14
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matveyvn

"Динамо" приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

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В понедельник московский клуб проиграл подмосковным "Химкам" со счётом 0:1.

"Динамо" приняло отставку главного тренера Кирилла Новикова. Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

В понедельник московский клуб проиграл подмосковным "Химкам" со счётом 0:1. Это третье поражение за последние четыре игры.

До этого "Динамо" вылетело из квалификационного раунда "Лиги" Европы, проиграв "Локомотиву" из Тбилиси.

После матча 9-го тура РПЛ (Российской премьер-лиги) Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского "Динамо".

Ранее мы писали, что футболисты "Зенита" пришли на балетный урок в Михайловском театре.

Фото: pixabay.com

Теги: динамо, отставка тренера, премьер-лига
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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