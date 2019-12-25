"Динамо" приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

В понедельник московский клуб проиграл подмосковным "Химкам" со счётом 0:1.

"Динамо" приняло отставку главного тренера Кирилла Новикова. Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

В понедельник московский клуб проиграл подмосковным "Химкам" со счётом 0:1. Это третье поражение за последние четыре игры.

До этого "Динамо" вылетело из квалификационного раунда "Лиги" Европы, проиграв "Локомотиву" из Тбилиси.

После матча 9-го тура РПЛ (Российской премьер-лиги) Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского "Динамо".

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