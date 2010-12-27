Петербургский хоккейный клуб "Динамо" впервые выиграл Кубок Петрова

"Динамо" обыграл петербургскую "Ска-Неву" в шестом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги со счетом 2:1.

Впервые в истории петербургский хоккейный клуб "Динамо" выиграл Кубок Петров. В шестом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги "Динамо" обыграл "Ска-Неву" со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Матч прошел 27 апреля. В финале ВХЛ впервые выступали две петербургские команды, которые финансируются "Газпромом". В составе "Динамо" отличились Сергей Шестаков и Дмитрий Молодцов. Они забили шайбы в ворота противника на 23 и 56 минуте соответственно. Автором единственной шайбы у "СКА-Невы" стал Андрей Чуркин (24 минута).

Таким образом, финальная серия игр завершилась со счетом 4:2 в пользу "Динамо". Команда участвовала в ВХЛ дважды. В прошлом году она заняла третье место.

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Фото: dynamo-spb.com