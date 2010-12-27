Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году
Сегодня, 11:58
0
Alena_Zinovieva
224

США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году

0
 
 

Несмотря на разногласия, страны хотят объединиться ради футбола.

Лидеры США, Канады и Мексики подали заявку на совместное проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Несмотря на все существующие разногласия, страны готовы объединиться ради футбола. Об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в сети микроблогов Twitter.

Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Мы вместе поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США на проведение мирового первенства 2026 года.

Энрике Пенья Ньето

Кроме  США, Канады и Мексики в настоящее время заявку на проведение Чемпионата Мира по футболу в 2026 году подало Марокко. Возможно, у стран в ближайшее время появятся новые соперники.

Ранее мы писали, что в испанской деревне нашли двойника Трампа в юбке.

Фото: Twitter / Enrique Peña Nieto, pixabay.com

Теги: дональд трамп , президент мексики , чемпионат мира по футболу 2026 года , чм-2026 , энрике пенья ньето
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5