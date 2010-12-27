США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году

Несмотря на разногласия, страны хотят объединиться ради футбола.

Лидеры США, Канады и Мексики подали заявку на совместное проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Несмотря на все существующие разногласия, страны готовы объединиться ради футбола. Об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в сети микроблогов Twitter.

Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Мы вместе поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США на проведение мирового первенства 2026 года. Энрике Пенья Ньето

Кроме США, Канады и Мексики в настоящее время заявку на проведение Чемпионата Мира по футболу в 2026 году подало Марокко. Возможно, у стран в ближайшее время появятся новые соперники.

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Фото: Twitter / Enrique Peña Nieto, pixabay.com