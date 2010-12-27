Двойника Трампа в юбке нашли в испанской деревне

Фото похожей на Трампа женщины опубликовала в своем Instagram испанская телеведущая Паула Васкес.

В Испании нашли женщину как две капли воды похожую на президента Америки Дональда Трампа. Фото Долорес Лейс, жительницы испанского региона Галисия, опубликовала у себя в Instagram журналистка издания La Voz de Galicia Паула Васкес. По ее словам, сходство между главой Белого дома и Лейс она заметила только после комментариев подписчиков.

При этом визит журналистов к Лейс был совсем не связан с ее сходством с Трампом. Сама женщина предполагает, что все дело в цвете волос. Между тем пользователи в соцсетях уже придумали различные шутки к этому снимку. Например, "Да, это Трамп работает на поле в Галисии" или "У Дональда Трампа есть сестра-близнец".

Фото: Twitter / lavozdegalicia.es