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В Петербурге с рынка ушла "Диета"
Сегодня, 10:38
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nastya960

В Петербурге с рынка ушла "Диета"

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Магазин "Диета-18" закрыл свою последнюю торговую точку.

В Северной столице закрылся последний розничный магазин холдинга "Диета-18", который находился на Сенной площади. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Закрыть магазин решили из-за неблагоприятной ситуации на рынке. То есть предприятие стало убыточным. Холдинг полностью отказался от розничных продаж. Теперь организация планирует сдавать свои помещения в аренду.

Холдинг был основан в 1993 году, на пике популярности было открыто 11 магазинов.

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Фото: Piter.tv

Теги: диета, магазин, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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