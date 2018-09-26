В Петербурге с рынка ушла "Диета"

Магазин "Диета-18" закрыл свою последнюю торговую точку.

В Северной столице закрылся последний розничный магазин холдинга "Диета-18", который находился на Сенной площади. Об этом сообщает "Коммерсантъ".



Закрыть магазин решили из-за неблагоприятной ситуации на рынке. То есть предприятие стало убыточным. Холдинг полностью отказался от розничных продаж. Теперь организация планирует сдавать свои помещения в аренду.

Холдинг был основан в 1993 году, на пике популярности было открыто 11 магазинов.

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Фото: Piter.tv