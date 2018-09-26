В Петербурге с рынка ушла "Диета"

В Северной столице закрылся последний розничный магазин холдинга "Диета-18", который находился на Сенной площади. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Закрыть магазин решили из-за неблагоприятной ситуации на рынке. То есть предприятие стало убыточным. Холдинг полностью отказался от розничных продаж. Теперь организация планирует сдавать свои помещения в аренду.
Холдинг был основан в 1993 году, на пике популярности было открыто 11 магазинов.
Ранее на Piter.TV: В 2019 году петербуржцы стали экономить на еде.
Фото: Piter.tv
Оставить комментарий