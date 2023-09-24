"Детей Чернобыля" обследуют в Петербурге

Медицинская помощь организована в городе на Неве в районных поликлиниках и отделении радиационной профпатологии на базе СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

В Смольном прошло рабочее совещание, в рамках которого обсудили вопросы проведения специального углубленного медицинского обследования "детям Чернобыля". Об этом пишет "Петербургский дневник" 24 июля.

Речь идет также о детях II, III, IV и последующих поколений, родившихся от родителей, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и получивших отдаленные последствия воздействия радиации.

Страшная трагедия на Чернобыльской атомной станции отразилась на здоровье многих петербуржцев. Спустя десятилетия проживающим в Петербурге ликвидаторам аварии оказывается социальная поддержка, предоставляются льготы, санаторно-курортное лечение и реабилитация. Пресс-служба Смольного

Медицинская помощь организована в городе на Неве в районных поликлиниках и отделении радиационной профпатологии на базе СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Обязательному специальному обследованию подлежат те, кто оказался в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших после катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, или принимал участие в ликвидации последствий этой катастрофы.

В настоящее время на учете в регистре по Петербургу состоят более 5 тыс. человек. По данным регистра, охват диспансерным наблюдением граждан, подвергшихся радиационному воздействию, составляет 35,3%. В прошлом году обследовали 3,3 тыс. пациентов – 69% охвата диспансерным наблюдением. Стационарное лечение прошли 926 пациентов. Также выросло число тех, кто обратился для оформления бесплатных лекарств.

Ранее на Piter.TV: депутаты петербургского парламента предложили учредить День ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)