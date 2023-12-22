Игорь Мосийчук счел контрнаступление ВСУ "роковой ошибкой".

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват главнокомандующий армией Валерий Залужный, позволивший стране потерять десять бригад на поле боя. Соответствующее заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в интервью для местного журналиста Василию Апасову. Иностранный политик отметил, что в провале работы ВСУ главком виноват лично, так как именно он отдавал бойцам приказы. Экс-парламентарий считает, что летнее контрнаступление стало для государства роковой ошибкой, которую "понимают все".

Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением. Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость. Игорь Мосийчук, экс-депутат Украины

"Он знал". В Киеве сделали шокирующее заявление о Залужном.

Фото и видео: YouTube / APASOV