У Ратной палаты посадили черешчатый дуб, который будет расти 400 лет

"Дерево мира" посадили в память о тех, кто без вести пропал в годы Первой мировой войны.

В музее-заповеднике "Царское Село" в пятницу, 26 октября, перед входом в Ратную палату посадили "Дерево мира". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Именно в этом месте располагается единственный в России музей Первой мировой войны. Инициатором данной идеи стал словацкий ландшафтный архитектор Марек Собола. Такие же "деревья мира" уже растут в Австрии и Словакии. Их сажают в память о тех, кто без вести пропал в годы Первой мировой войны. Саженец черешчатого дуба, который живет в среднем 400 лет, специально привезли в Петербург из словацкого питомника.

Каждый из нас понимает, что такое война, и какая это трагедия – когда кто-то из твоих родных пропал без вести. И не имеет значения – сражался ли он на стороне победившей или проигравшей стороны. Это в любом случае трагедия и отдельных людей, и государства в целом. Мы сажаем дуб в память о тех, кто воевал в Первую мировую. Об этих людях надо помнить. Как и о том, что война – то, чего нельзя допустить. директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова

Музей "Россия в Великой войне" открылся в ГМЗ "Царское Село" в августе 2014-го, в год 100-летия начала Первой мировой войны.

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Фото: пресс-служба музея "Царское Село"