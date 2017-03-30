"Черновик" по роману Сергея Лукьяненко выходит в прокат

В новом фильме рассказана история парня-программиста, которого забывают все близкие, а сам он попадает в иные измерения.

В четверг, 24 мая, в прокат выходит кинофильм "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко. Об этом сообщает издание "Афиша Plus".

В новом фильме рассказана история парня-программиста, которого забывают все близкие, а сам он попадает в иные измерения. Режиссером кинокартины выступил оператор Сергей Мокрицкий (для него это не первый подобный опыт). В фильме сыграли звезды отечественного кинематографа - Евгений Цыганов, Евгений Ткачук и Северия Янушаускайте. Главную роль исполнил Никита Волков сыгравший в "Битве Магов".

Напомним, что ранее Piter.TV писал о выходе первых трейлеров к "Черновику".

Фото: Кинопоиск