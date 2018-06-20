"Чернышевскую" закроют из-за ремонта эскалатора

Ограничения на вход в вестибюль будут действовать сутра и вечером.

С начала следующей недели станция метро "Чернышевская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Вход на станцию будет закрыт с 15 апреля по 28 июня, а также с 1 июля по 13 сентября. Ограничения на вход в вестибюль будут действовать с 08:00 до 09:50 и с 16:40 до 20:00.

"Чернышевская" — станция петербургского метрополитена Кировско-Выборгской (красной) линии. Находится между станциями "Площадь Восстания" и "Площадь Ленина".

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