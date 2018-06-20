  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В подвале на Васильевском острове нашли мумию человека
Сегодня, 14:30
50
nastya960

В подвале на Васильевском острове нашли мумию человека

0 0

Предположительно, это был мужчина.

Накануне в полицию Василеостровского района обратился житель Ленобласти. Он рассказал правоохранителям, что нашел в доме труп.

Мужчина, который является сотрудником Жилкомсервиса № 1 Василеостровского района, пришел в полицию в среду, 10 апреля. В подвале одной из одной из парадных в доме 19 корпус 1 по улице Кораблестроителей, он обнаружил мумифицированный труп. Предположительно, умерший был мужчиной.

Материал дела был направлен в Следственный комитет.

Ранее на Piter.TV: В квартире на Васильевском острове обнаружили мумию.
Фото: pixabay.com​​​​​​​

Местоположение на карте:

Теги: васильевский остров, мумия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий