"Черный ящик" российского вертолета Ми-8 начали расшифровывать

В Межгосударственном авиационном комитете занялись расшифровкой "черного ящика" вертолета Ми-8.

"Черный ящик" российского вертолета Ми-8, который разбился недалеко от берегов Шпицбергена, доставлен в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета. Об этом сообщила официальный представитель комитета Светлана Колесникова. Также она отметила, что состяние "черного ящика" оценивают как удовлетворительное.

Напомним, российский вертолет компании "Конверс Авиа" исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Обнаружить его удалось лишь 29 числа. 30 числа было найдено тело одного погибшего. Стоит отметить, что на борту вертолета находились трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. Погибший при крушении вертолета Ми-8 идентифицирован как научный сотрудник института Арктики и Антарктики Максим Каулио 1992 года рождения.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели подняли со дна Ми-8 с "черным ящиком", но пассажиры так и не найдены.