Спасатели подняли со дна Ми-8 с "черным ящиком", но пассажиры так и не найдены

Спасатели так и не обнаружили пассажиров, которые находились на борту в момент крушения Ми-8.

Норвежские спасатели достали со дна Северного Ледовитого океана затонувший после катастрофы у побережья Шпицбергена российский вертолет Ми-8. Руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов сообщил, что в ночь с 3 на 4 ноября была проведена работа по поднятию фюзеляжа российского вертолета со дна. Однако пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось.

Кроме того, Саидов добавил, что речевой самописец также поднят со дна и будет доставлен в Москву на расшифровку, в то время как параметрический самописец пока не найден. Спасатели МЧС России снова отправилась на поиски экипажа вертолета.

Напомним, что с начала недели спасатели исследовали более 200 км береговой линии, но никого связанных с катастрофой так и не было обнаружено. В МЧС сообщили, что поиски буду продолжаться.

Видео и фото: МЧС России