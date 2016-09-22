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Спасатели подняли со дна Ми-8 с "черным ящиком", но пассажиры так и не найдены

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Спасатели так и не обнаружили пассажиров, которые находились на борту в момент крушения Ми-8.

Норвежские спасатели достали со дна Северного Ледовитого океана затонувший после катастрофы у побережья Шпицбергена российский вертолет Ми-8. Руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов сообщил, что в ночь с 3 на 4 ноября была проведена работа по поднятию фюзеляжа российского вертолета со дна. Однако пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось.

Кроме того, Саидов добавил, что речевой самописец также поднят со дна и будет доставлен в Москву на расшифровку, в то время как параметрический самописец пока не найден. Спасатели МЧС России снова отправилась на поиски экипажа вертолета. 

Напомним, что с начала недели спасатели исследовали более 200 км береговой линии, но никого связанных с катастрофой так и не было обнаружено. В МЧС сообщили, что поиски буду продолжаться. 
 
Видео и фото: МЧС России
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Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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