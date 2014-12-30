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"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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Оба мяча были забиты в концовке второго тайма.

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в концовке второго тайма. На 87-й минуте Жоржиньо с пенальти вывел хозяев вперед. Гости вырвали ничью на 94-й минуте благодаря точному удару Каземиро.

По итогам 11-ти матчей "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко. "Манчестер Юнайтед" остался на пятой позиции с отставанием в одно очко.

Ранее Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов за время карьеры.

Видео: YouTube / Manchester United

Теги: английская премьер-лига, фк манчестер юнайтед, фк челси
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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