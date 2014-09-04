"Человек-паук" сразился с сотрудниками трансбезопасности на станции "Технологический институт"

Молодого человека хотели задержать, однако ему удалось вырваться "из цепких лап" правоохранителей.

В воскресенье, 11 апреля, на станции метро "Технологический институт" произошел странный инцидент. Сотрудники транспортной безопасности пытались задержать молодого человека, переодетого в костюм "Человека-паука", однако ему удалось сбежать. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как правоохранители оттаскивают "несанкционированного аниматора" от вагона. Они тащат молодого человека по полу за ногу. Однако "Человек-паук" не собирался сдаваться: он лягался и всячески сопротивлялся. В результате ему удалось сбежать.

"Прислужники Нормана Осборна (злодей из вселенной MARVEL – прим. Ред.) хотели поймать Человека Паука в метро, но ему удалось вырваться из их цепких лап", - шутливо прокомментировал ситуацию очевидец.

Пользователи интернета восприняли увиденное с юмором. Они выразили надежду, что молодой человек успел переодеться и не был схвачен на следующей станции.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург