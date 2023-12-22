Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что задачи выполнены при помощи артиллерии и авиации.

Нанесено огневое поражение по более 300 выявленным целям противника, в том числе 15 опорным пунктам, около 80 позициям полевой артиллерии. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Во время контрбатарейной борьбы военнослужащими ликвидированы самоходные артиллерийские установки "Паладин" и "Гвоздика", а также гаубица М777 американского производства, три 120-миллиметровых миномёта ВСУ, Противник лишился до 255 человек живой силы убитыми и ранеными, двух машин пехоты, шести единиц автомобильной техники, склада боеприпасов и двух пунктов управления беспилотниками.

В Иркутской области на маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк "Ярс".

Фото и видео: Минобороны России