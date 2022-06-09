"Бостон" выиграл у "Голден Стэйт" в третьем матче финала НБА

Хозяева снова вышли вперед в серии.

"Бостон" обыграл "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Самым результативным в составе хозяев стал защитник Джейлен Браун. Американский баскетболист набрал 27 очков, сделал девять подборов и пять передач. В составе гостей лучшим стал Стефен Карри. На счету защитника 29 очков, четыре подбора и две передачи.

Благодаря этой победе "Бостон" снова вышел вперед в финальной серии - 2:1. Следующий матч состоится также на их площадке в ночь на 11 июня.

Ранее мы сообщали, что "Бостон" впервые с 2010 года вышел в финал НБА.

Видео: YouTube / Motion Station