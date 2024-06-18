"Бостон" стал чемпионом НБА

Команда завоевала 18-й чемпионский титул и стала рекордсменом НБА.

"Бостон" обыграл "Даллас" со счетом 106:88 в пятом матче финальной серии плей‑офф НБА. Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 31 очко по итогам матча, став лучшим среди всех игроков по этому показателю. В составе гостей самым результативным стал защитник Лука Дончич, набравший 28 очков. "Бостон" стал чемпионом впервые с 2008 года. Команда завоевала 18-й чемпионский титул и стала рекордсменом НБА.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко не помогла "Флориде" уйти от разгромного поражения от "Эдмонтона".

Видео: YouTube / House of Highlights