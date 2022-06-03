"Бостон" одержал победу над "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт Стефен Карри.

"Бостон" обыграл на выезде "Голден Стэйт" в первом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча прошла на арене "Чейз Центр" в Сан-Франциско и завершилась со счетом 120:108 в пользу гостей.

Самый результативным в составе "Бостона" стал форвард Эл Хорфорд. Он набрал 26 очков, сделал шесть подборов и три передачи. Лучшим у "Голден Стэйт" стал защитник Стефен Карри - 34 очка, пять подборов и пять передач.

Второй матч финальной серии плей-офф НБА состоится в ночь на 6 июня.

Ранее мы сообщали, что "Бостон" впервые с 2010 года вышел в финал НБА.

Видео: YouTube / FreeDawkins