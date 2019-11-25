В Петербурге объявили одиночные "чистые игры"

Экологическое соревнование продлится месяц, победителей наградят онлайн 5 июля.

В Петербурге дали старт "чистым играм", соревновательное эко-волонтерство назвали Всероссийской премией борцов с мусором. Как рассказали в комитете по молодежной политике, состязание продлится до 30 июня и будет доступно не только петербуржцам, но и любому россиянину.

Суть игры проста: найти замусоренное место, сделать фото или видео ДО и ПОСЛЕ уборки, выложить пост с фото- или видеоотчетом в "Инстаграм" или "ВКонтакте", сопроводив его хештегом #боймусору. Отмечается, что победителей наградят онлайн 5 июля, в конкурсе предусмотрено несколько номинаций. Чем больше мусора уберет участник и расскажет про это в соцсетях, тем выше его шансы победить.

"Чистые Игры", известные многим россиянам, традиционно проводились вживую, в них участвовали команды, собирающие на определенной городской или лесной площадке разные фракции мусора. В связи с пандемией создатели игр решили перевести состязание на другой уровень и призвали не нарушать самоизоляцию специально ради нового фото с хештегом.

Также мы рассказывали, что Июньский грантовый конкурс имени онколога Павленко составит почти 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV