"Блокадных ласточек" подарят ветеранам в Петергофе и Ломоносове

Дети сделали деревянных птиц своими руками.

В рамках акции "Блокадная ласточка" молодежь Петродворцового района подарит ветеранам и жителям блокадного Ленинграда самодельных деревянных птиц. Торжественная церемония состоится 27 января в 16:00 на мемориале "Приморский" в Петергофе и в 17:00 у стелы "Город воинской славы" в Ломоносове. Об этом сообщают городские СМИ.

Известно, что ласточка стала символом надежды для жителей блокадного города. Деревянные фигурки птиц сделали дети на мастер-классе волонтеров из молодежного совета. Ребят постарше учили вырезать из дерева, а те, что помладше, раскрашивали сувениры. Всего для ветеранов-блокадников изготовили более 60 ласточек.

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