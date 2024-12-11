Руководитель Исполкома ООД "Бессмертный полк России" рассказала о проведении шествия в Петербурге

Новые форматы, введенные в 2024 году, оказались очень популярны.

В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Глава исполкома Общероссийского движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина поделилась с "Петербургским дневником" информацией о том, как пройдет шествие Шадрина отметила, что этот важный праздник нужно вспомнить героев нашей семьи. Шествие "Бессмертного полка" стало одним из ключевых мероприятий Дня Победы.

Новые форматы, введенные в 2024 году, оказались очень популярны, ведь они дают людям возможность выразить уважение к героям своих семей не только в День Победы, но и в любое удобное время, начиная с 1 мая, и не только через традиционное шествие, но и другими способами. Можно разместить фотографию ветерана на Стене памяти, прикрепить его изображение на автомобиле, принять участие в автопробеге "Бессмертного полка" или носить футболку с его портретом в праздничные дни, демонстрируя гордость за подвиг предков. В школах пройдут торжественные линейки, на которых ученики принесут портреты своих героев и расскажут об их подвигах. Также каждый сможет поделиться историей о своем героическом родственнике в социальных сетях или установить его портрет в качестве аватарки в мессенджере. Благодаря разнообразию форматов, каждый, вне зависимости от места проживания, сможет отдать дань уважения победителям.

"Бессмертный полк России" готовится к проведению шествия. Участники надеются, что смогут пройти вместе с портретами ветеранов по улицам и площадям наших городов в День Победы. Главное условие проведения шествия – обеспечение безопасности его участников. Решение о проведении шествия будет принято ближе к празднику и объявлено на пресс-конференции.

При этом формат трансляции фотографий ветеранов на экранах и медиафасадах в День Победы останется. Это производит сильное впечатление, например, в прошлом году в полночь с 8 на 9 мая на улицах Москвы на всех медиаэкранах появились лица солдат Великой Отечественной войны – лица героев разных возрастов и национальностей, чьи взгляды заставляют задуматься о своей роли в истории страны и укрепляют патриотические чувства.

В Петербурге ожидается большое число участников акций "Бессмертного полка". Это город, который помнит блокаду и пережитое жителями в годы войны. Эта память, возможно, навсегда отпечаталась в генах горожан. Даже камни улиц и мостовые хранят воспоминания о страдании и подвиге людей, переживших блокаду. Шадрина уверена, что жители города воспользуются всеми возможными форматами, чтобы рассказать о своих героях, и если состоится шествие, то многие выйдут на улицы Петербурга с портретами своих героев, которые являются главным символом праздника Победы.

Ранее мы сообщили о том, что ленты Ленинградской Победы раздают у метро "Проспект Славы".

Фото: Piter.TV