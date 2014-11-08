"Бенфика" вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Игра с "Динамо" Киева закончилась со счетом 2:0.

Португальская "Бенфика" на своём поле обыграла "Динамо" Киев. Матч завершился с результатом 2:0. Хозяева футбольного поля обеспечили себе преимущество уже в первом тайме. Первый гол забил на 16 минуте спортсмен по имени Роман Яремчук отличился на 16-й минуте встречи. На 22 минуте Жилберто забил второй гол за португальцев. Во втором тайме счёт на табло не изменился, поэтому встреча матч закончилась сухой победой клуба из Лиссабона.

Таким образом "Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ. Команда занимает вторую позицию в групповом рейтинге. Украинские футболисты из клуба "Динамо" смогли набрать только одно очко за шесть проведенных матчей группового этапа. Команда заняла последнее место в списке группы.

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф ЛЧ.

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