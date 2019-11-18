"Белоостров" может получить статус основной площадки для АБЗ-1

Строительство испытательного центра электрооборудования в промзоне "Белоостров" ПАО "Федеральный испытательный центр" (ФИЦ, входит в группу компаний "Россеть") отменено. Это стало одной из причин повышения приоритета площадки для выделения участка под переезд коломяжского завода АБЗ-1, пишет "Деловое ТВ".

Власти Петербурга рассматривали промзону "Белоостров" как площадку для переноса завода АБЗ-1 из Коломяг. Однако перебазировать предприятие не удалось из-за планов ФИЦ по строительству центра испытания электрооборудования. Это стало одной из причин выбора промзоны "Конная Лахта" для размещения асфальтобетонного завода. Однако в ноябре 2020 года Комитет по градостроительству и архитектуре сообщил о внесении площадки в Белоострове в список рассматриваемых под переезд коломяжского предприятия. Это создало неопределенность и подозрения в обмане ввиду имеющейся информации о строительстве испытательного центра ФИЦ.

Однако источник редакции "Деловое ТВ" в Комитете по промышленной политике сообщил, что возвращение промзоны "Белоостров" в список альтернативных площадок связано с отказом "Россети" от строительства испытательного центра в 2018 году. В 2019-м администрация аннулировала постановления о предоставлении участков под объекты ФИЦ, а потому промзона стала свободной для строительства АБЗ-1.

Учитывая обращение руководства завода о предоставлении участка в "Белоострове", факт нахождения ранее там аналогичного предприятия и намерение Смольного разрешить соцконфликт в Коломягах и Конной Лахте, промзона "Белоостров" вполне может получить статус основной, считает собеседник редакции.

Напомним, жители МО "Лахта-Ольгино", объединившись в движение "Против АБЗ", выступили против переноса АБЗ-1 в промзону "Конная Лахта". По мнению петербуржцев, это негативно скажется на их здоровье, а также повредит экосистему находящихся на севере города заказников и памятников природы. Активисты настойчиво борются за свои права и экологию, устраивая флешмобы и организовывая протестные акции на улицах Петербурга.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)