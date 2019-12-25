"Беговую" закрывали из-за пассажира с муляжом гранаты

На проверку опасной находки потребовалось полчаса.

Днем 19 мая петербуржцы не смогли попасть на станцию метро "Беговая" – изначально объявления на дверях у входа на станцию сообщали о закрытии по техническим причинам. На вход и выход "Беговая" оказалась недоступна в 12.54, открылась для пассажиров снова в 13.26.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области, причиной нарушенного графика работы станции стал пассажир с муляжом гранаты. Похожий на боеприпас предмет обнаружили сотрудники метро при досмотре мужчины, после чего сразу сообщили об опасной находке в правоохранительные органы. В ожидании проверки "гранаты" петербуржцев удалили на безопасное расстояние, а станцию закрыли на вход и выход. Специалисты ОМОН установили, что макет гранаты не опасен для окружающих и передали муляж полиции для выяснения обстоятельств.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО