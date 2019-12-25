Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что Пулково получил сертификат высокого уровня безопасности обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".
Известно, что в октябре прошлого года петербургский аэропорт успешно прошёл комплексный аудит процедур. Пулково проходил проверку по пяти направлениям в соответствии со стандартами ISAGO. В соответствующем проекте участвовали 50 специалистов.
Отмечается, что в России соответствующий сертификат имеют 12 аэропортов.
Ранее мы сообщали о том, что станцию метро "Беговая" закрыли по техническим причинам.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все