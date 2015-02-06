"Барселона" презентовала Мемфиса Депая

"Барселона" провела презентацию нападающего Мемфиса Депая.
27-летний футболист сборной Нидерландов подписал контракт с каталонским клубом до 2023 года. Депай перешел в "Барселону" на правах свободного агента. Ранее игрок выступал в составе национальной команды на Евро-2020.
Мемфис Депай играл за французский "Лион" с 2017 года. По итогам минувшего сезона форвард провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.
Ранее мы сообщали, что "Сочи" обыграл "Кешлю" в первом матче квалификации Лиги конференций.
Видео: YouTube / FC Barcelona
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