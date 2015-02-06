"Барселона" презентовала Мемфиса Депая

Нападающий заключил контракт с каталонцами до 2023 года.

"Барселона" провела презентацию нападающего Мемфиса Депая.

27-летний футболист сборной Нидерландов подписал контракт с каталонским клубом до 2023 года. Депай перешел в "Барселону" на правах свободного агента. Ранее игрок выступал в составе национальной команды на Евро-2020.

Мемфис Депай играл за французский "Лион" с 2017 года. По итогам минувшего сезона форвард провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.

Ранее мы сообщали, что "Сочи" обыграл "Кешлю" в первом матче квалификации Лиги конференций.

Видео: YouTube / FC Barcelona