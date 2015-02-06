"Сочи" обыграл "Кешлю" в первом матче квалификации Лиги конференций

Команда Владимира Федотова забила три безответных мяча.

Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над "Кешлей" со счетом 3:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Игра прошла на стадионе "Фишт".

Счет открыл на 10-й минуте защитник Родригао. В середине второго тайма полузащитник Кристиан Нобоа с пенальти увеличил преимущество хозяев. Третий мяч в ворота азербайджанской команды забил форвард Максим Барсов.

Таким образом, "Сочи" выиграл в своем первом еврокубковом матче в истории. Ответный матч против "Кешли" команда Владимира Федотова проведет 29 июля на стадионе "Шафа" в Баку.

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Видео: Instagram / Футбольный клуб "Сочи"