"Автозавод Санкт-Петербург" уходит в коллективный отпуск 22 июля

В этот период сборку автомобилей под брендом Xcite приостановят.

Сотрудники бывшего завода Nissan, предприятия "Автозавод Санкт-Петербург", 22 июля уходят в плановый корпоративный отпуск. Об этом 16 июля пишет ТАСС.

Плановый корпоративный отпуск начнется 22 июля и продлится до 4 августа. Пресс-служба предприятия "Автозавод Санкт-Петербург"

В этот период сборку автомобилей под брендом Xcite приостановят.

Ранее сообщалось, что "Автозавод Санкт-Петербург" к 1 июля выпустит 10 тыс. машин. Мощность завода позволяет собирать до 100 тыс. автомобилей в год. В настоящее время ежедневно производят по 72 машины.

Фото: пресс-служба Xcite