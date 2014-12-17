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"Автозавод Санкт-Петербург" уходит в коллективный отпуск 22 июля
Сегодня, 19:33
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"Автозавод Санкт-Петербург" уходит в коллективный отпуск 22 июля

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В этот период сборку автомобилей под брендом Xcite приостановят.

Сотрудники бывшего завода Nissan, предприятия "Автозавод Санкт-Петербург", 22 июля уходят в плановый корпоративный отпуск. Об этом 16 июля пишет ТАСС.

Плановый корпоративный отпуск начнется 22 июля и продлится до 4 августа.

Пресс-служба предприятия "Автозавод Санкт-Петербург"

В этот период сборку автомобилей под брендом Xcite приостановят.

Ранее сообщалось, что "Автозавод Санкт-Петербург" к 1 июля выпустит 10 тыс. машин. Мощность завода позволяет собирать до 100 тыс. автомобилей в год. В настоящее время ежедневно производят по 72 машины.

Фото: пресс-служба Xcite

Теги: автозавод санкт-петербург, отпуск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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