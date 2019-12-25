"АвтоВАЗ" может уволить от 10 до 30% сотрудников

С 27 апреля автозавод работает только в одну смену, вторая смена не выходит.

Концерн "АвтоВАЗ" будет вынужден предпринять жесткие меры для выживания в условиях всеобщего кризиса. Судя по всему, не обойдется и без сокращения сотрудников компании.

Как сообщил портал ЛАДА.Онлайн, отечественный производитель каждую неделю теряет около двух миллиардов рублей. Реализация автомобилей на данный момент сводится к нулю. Руководство планирует с 29 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю. Распоряжение о новом графике работы уже подписано.

С 27 апреля автозавод работает только в одну смену, вторая смена не выходит. Частичное восстановление работы возможно лишь с 18 мая. Эксперты подсчитали, что компании до 2021 года придется уволить 10-30% своих сотрудников. Официального подтверждения данной информации компания пока что не дает.

Видео: YouTube/ LADA