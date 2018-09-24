"АвтоВаз" выпустил Lada XRAY Cross с новым вариатором Jatco

Он создан специально для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса.

Российский автопроизводитель "АвтоВаз" выпустил автомобиль Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Трансмиссия была создана специально для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса. Ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Вариатор с дополнительным двухступенчатым редукторным сектором имеет режим имитации ручного переключения передач. Это облегчает водителю обгон, движение в гору, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне.

Jatco будет работать в паре с 16-клапанным двигателем 1,6 л, который выпускается в Тольятти. Характеристики пока не раскрываются. К примеру, в обычном хэтчбеке Lada XRay этот мотор выдает 106 лошадиных сил.

Ранее мы писали, что в петербургской ОЭЗ построят четыре новых завода.

Видео: YouTube / Авто.ру