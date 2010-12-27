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В петербургской ОЭЗ построят четыре новых завода
Сегодня, 15:24
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arteliseev

В петербургской ОЭЗ построят четыре новых завода

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Известно, что в числе главных резидентов проекта оказались компании "ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС", "АТМ", "НПЦ "ЛКТ" и "Биоген".

Как сообщило Delovoe.TV 31 мая, совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" принял решение по строительству четырех новых заводов на сумму в 10 миллиардов рублей. 

Например, одна из компаний-участниц – ООО "ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС" – производит системы из полеуретана для автопромышленности и бытовой техники. Компания "АТМ" будет заниматься созданием штампованных изделйи и пластика. В ООО "НПЦ "ЛКТ" займутся производством компрессорных заплаток. Также резидентом стало ООО "Биоген" – завод гормональных лекарственных препаратов и пробиотиков.

Фото: stroiservice.de

Теги: инвестиции, экономика
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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