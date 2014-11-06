"Армавир" снялся с первенства ФНЛ по футболу

Руководство клуба обещало выплатить все долги по зарплате игрокам и сотрудникам.

Пресс-служба футбольного клуба "Армавир" сообщила о снятии с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ - прим.). Команда шла на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 27 матчей.

Обращение президента "Армавира" Валентина Климко было опубликовано на официальном сайте клуба.

"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения ФНЛ Джеван Крикорович Челоянц (владелец клуба - прим.) принял решение снять "Армавир" с ФНЛ", - сказал Климко.

Президент также отметил, что клуб постарается сохранить профессиональный статус и выплатит долги по зарплатам всем игрокам и сотрудникам. Следующий сезон "Армавир" планирует начать в Первенстве ПФЛ.

"Армавир" был основан в 1959 году. Самым лучшим результатом в истории клуба стало 15-е место в ФНЛ по итогам сезона 2018/19.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поддержал идею расширить РПЛ до 18 команд.

Фото: fcarmavir.ru