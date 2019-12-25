Геннадий Орлов поддержал идею расширить РПЛ до 18 команд

По его словам, это поможет раскрыть новые молодые таланты в стране.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможности расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ - прим.) с 16 до 18 команд.

"Я поддерживаю расширение премьер-лиги до 18 команд. Мотив простой: Россия - огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол и имели возможность проявить себя. Я не сомневаюсь в том, что у нас есть таланты. Только нужно дать им возможность раскрыться. Где тренеры, где академии - помогайте", - сказал Орлов в эфире своей программы ГСО Live в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, что будет с "Зенитом" в случае ухода Газпрома.

Фото: fc-zenit.ru