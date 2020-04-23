Процессор для ноутбуков будет разработан на основе процессора A14.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что таким образом Apple намеревается отказаться от процессоров Intel.

Известно, что соответствующая новинка будет разработана на основе процессора A14. Производством будет заниматься тайваньская компания Semiconductor Manufacturing Co. Предполагается, что процессоры Mac будут иметь восемь высокопроизводительных ядер.

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