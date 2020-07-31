"Алые паруса" пройдут 24 июня в Петербурге

В документе указали, что на организацию праздника и его трансляцию в прямом эфире планируют потратить почти 35 млн рублей.

Стало известно, что праздник выпускников школы "Алые паруса" пройдут 24 июня. Об этом сообщили во вторник, 26 апреля, в пресс-службе Смольного.

Так, 24 июня выпадает на пятницу. В документе указали, что на организацию праздника и его трансляцию в прямом эфире планируют потратить почти 35 млн рублей. Ответственным за организацию назначили вице губернатора города Бориса Пиотровского.

Ранее мы писали, что Смольный ищет подрядчика для украшения Петербурга к "Алым парусам". Также потребуется украсить улицы ко Дню города и Дню ВМФ.

Фото: Piter.tv