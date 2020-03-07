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"Альфа-банк" объяснил блокировку клиентских карт

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Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта.

"Альфа-банк" объяснил блокировку клиентских карт. Причина в том, что банк получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, - написано в сообщении.

Ранее заблокированные карты разблокируют. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.

Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта.

Ранее к группе риска отнесли 38 российских банков.

 

Теги: банки, деньги, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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