Театр Елены Бережной представит спектакль "Аладдин и Повелитель огня" в "Юбилейном"

Впервые постановка с огненным шоу была продемонстрирована зрителю в 2014 году: тогда режиссёром выступил Алексей Франдетти.

В субботу, 28 октября, Санкт-Петербургский ледовый театр Елены Бережной представит спектакль-сказку "Аладдин и Повелитель огня" в спортивном комплексе "Юбилейный". О предстоящем шоу рассказала сама олимпийская чемпионка в беседе с "Петербургским дневником".

Впервые постановка с огненным шоу была продемонстрирована зрителю в 2014 году: тогда режиссёром выступил Алексей Франдетти. По словам Елены Бережной, в течение последних лет спектакль пытались переосмыслить. Так, за него взялись в 2019 году и намерены были показать его в марте 2020-го, однако задумка не состоялась из-за пандемии. Коронавирус вмешался в планы постановщиков и на новогодних каникулах 2020/21 годов, а также весной и осенью 2021-ого.

И вот год назад, осенью 2022 года, нам удалось провести закрытый предпремьерный показ для детей льготных социальных категорий, который собрал очень хорошие отзывы. Так что наш "Аладдин" долго шел к своему зрителю. Елена Бережная, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка 2002 года

По словам фигуристки, на этот раз постановку довели до совершенства благодаря хореографам Никите Михайлову, Александру Гришину и Вадиму Яркову. В шоу примут участие ледовые и воздушные акробаты, факиры. Также, по заверениям Бережной, зрители никогда не догадаются, как постановщики заставили летать волшебный ковёр.

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Фото: Анастасия Козлова